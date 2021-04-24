MSB, "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler." mesajıyla yapılan paylaşımda operasyonla ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verildi.

Videoda Türk jetlerinin ve pilotların operasyona hazırlandığı, karadan ve havadan hedeflerin ateş altına alınıp isabetle vurulduğu anlara ait görüntüler bulunuyor. (AA)

Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler... #MSB #TSK pic.twitter.com/ccfkzo65SQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021



