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  4. MSB rakamları açıkladı! İşte son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB rakamları açıkladı! İşte son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı

21.09.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB son bir haftaya ilişkin bilançoları açıkladı. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 01 Ocak’tan itibaren 1271’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 614’e ulaştı. İşte detaylar...

MSB rakamları açıkladı! İşte son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve diğer konularda önemli açıklamalarda bulundu. MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

TERÖRLE MÜCADELE

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 01 Ocak’tan itibaren 1271’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 614’e ulaşmıştır.

KAÇAK GÖÇMENLER

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 552 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 5’i FETÖ mensubu olmak üzere 10’u terör örgütü üyesidir. 4 bin 968 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

AZERBAYCAN'IN ASKERİ OPERASYONU

Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız. Askeri eğitim iş birliği, ordunun modernizasyonu faaliyetlerine uzun süredir devam ediyoruz. Azerbaycan ve Türk ordusunun aynı standartlara kavuşmasına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi.

TAHIL ANLAŞMASI

MSB kaynakları ayrıca, Türkiye’nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu belirtti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
terörist msb

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