HABER

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da zarar verdiği okul onarıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da zarar verdiği okul onarıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul binasının Şanlıurfa Valiliği, askerler ve köy halkınca onarıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul, Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadelerine yer verildi.

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Ordu’daki hamsi şenliğinde 1 buçuk ton hamsi tüketildiOrdu’daki hamsi şenliğinde 1 buçuk ton hamsi tüketildi
Geyiğin vücudundan 60 saçma çıkarıldıGeyiğin vücudundan 60 saçma çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Hong Kong'da sular durulmuyor! Bir polis okla yaralandı

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.