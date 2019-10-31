MSB: "Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye’dir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen DEAŞ, PKK/KCK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek olduğu hatırlatıldı.

Harekatla terör yuvası haline gelen bölgenin DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarılarak burada bir terör koridoru kurulmasına müsaade edilmemesinin hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin amacının Suriyelilerin evlerine ve topraklarına güvenli ve gönüllü geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturarak, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde barış koridoru tesis etmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın amacı ve çerçevesi paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi: