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MSB: "Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye’dir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir" - "Önceki harekatlarımızda olduğu gibi tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye'dir, korunması, kollanması bizim için onur meselesidir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen DEAŞ, PKK/KCK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek olduğu hatırlatıldı.

Harekatla terör yuvası haline gelen bölgenin DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarılarak burada bir terör koridoru kurulmasına müsaade edilmemesinin hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin amacının Suriyelilerin evlerine ve topraklarına güvenli ve gönüllü geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturarak, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde barış koridoru tesis etmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın amacı ve çerçevesi paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir. Türkiye'nin hiçbir etnik grupla, din ve mezheple sorunu yoktur. Önceki harekatlarımızda olduğu gibi tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye'dir, korunması, kollanması bizim için onur meselesidir."

- "Tüm etnik ve dini azınlıklara ait yapılara zarar verilmeyecektir"

Tel Abyad'daki bir kiliseyi işgal eden teröristlerin buradan Türk birliklerine havan atışları yapmasına rağmen, harekatın sekteye uğraması pahasına kilisenin kesinlikle hedef alınmadığının vurgulandığı açıklamada, "Tüm etnik ve dini azınlıklar ile bunlara ait yapılara zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenli bölge faaliyetlerinin ABD ile 17 Ekim ve Rusya Federasyonu ilede 22 Ekim tarihinde imzalanan ve kamuoyuna açıklanan müşterek beyanat/mutabakat muhtıralarında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilerek, "Harekat esnasında, başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzi, silah ve araçları hedef alınmaktadır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir." ifadelerine yer verildi.

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MSB: Mücadelemiz sadece teröristlerledirMSB: Mücadelemiz sadece teröristlerledir
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