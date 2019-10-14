MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." denildi.

Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi. ????????#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/zYYnGGYo9D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019



