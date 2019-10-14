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MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken imha edildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı PKK YPG

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
TSK KANATLANDIRIR.
Okus, Pokus kamyon... yok ol.
Ne güzel, sıcacık çok sıcak görüntüler...
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