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MSB'den "Barış Manço"lu 23 Nisan klibi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı - Atatürk'ün "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" sözüyle başlayan videoda, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin ilginç görüntüler yer aldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin görüntülerin yer aldığı, Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde hazırlanan video paylaşıldı.

Bakanlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" sözüyle başlayan klipte, Mustafa Kemal'in manevi kızı Ülkü ile görüntülerine yer verildi.

Atatürk'ün çocuk sevgisini anlatan görüntü ve fotoğrafların yer aldığı klipte Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin ilginç görüntüler dikkat çekti. En güzel kıyafetleriyle 23 Nisan'ı kutlayan miniklerin üç tekerlekli bisikletlerle geçit törenine katıldıkları görüntüler de klipte yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milli Savunma Bakanlığı

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