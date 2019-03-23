HABER

MSB’den DEAŞ ile mücadele açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 22:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Hudut hattımız boyunca 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekare alan DEAŞ’tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir” denildi.Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı ve DEAŞ ile mücadeleye ilişkin açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Hudut hattımız boyunca 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekare alan DEAŞ’tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı ve DEAŞ ile mücadeleye ilişkin açıklama yayımladı. MSB’den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriye halkının evlerine dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde, hain darbe girişiminden sadece bir ay sonra, Fırat Kalkanı Harekâtı başlatılmıştır. Fırat Kalkanı Harekâtı, El Bab yerleşim yerinin 24 Şubat 2017 tarihinde kontrol altına alınmasıyla birlikte hedefine ulaşmıştır” denildi.

“Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olmuştur”
Açıklamada ayrıca, “Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülen harekat süresince, hudut hattımız boyunca 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekare alan DEAŞ’tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir. Diğer ülkeler DEAŞ’la mücadeleyi daha çok hava kuvvetleri ile yürütürken, Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olmuştur” ifadeleri yer aldı.

“320 bin Suriye vatandaşının evlerine dönmeleri sağlanmıştır”
Fırat Kalkanı Harekâtı ile kontrol altına bölgelerde; mayın, EYP temizliği, güvenlik ve asayişin sağlanması faaliyetlerine devam edildiği de belirtilen açıklamada, ”Ayrıca, ilgili kurumlarımızla birlikte bugüne kadar yapılan bu çalışmalar neticesinde büyük bir kısmı Fırat Kalkanı Harekât Alanına olmak üzere yaklaşık 320 bin Suriye vatandaşının evlerine dönmeleri sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!
Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralarSayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar
Kamışlı’daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin’e düştüKamışlı’daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin’e düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Kastamonu'da korkunç kaza! 3 uzman çavuştan acı haber

3 uzman çavuştan acı haber!

Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.