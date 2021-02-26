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MSB’den Edirne’de yakalanan şahıslarla ilgili açıklama

26.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında görev yapan güvenlik personelleri tarafından şehrin çeşitli hudut yerlerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.Yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ, diğer ikisinin ise PKK terör örgütleri mensubu olmaktan arandığı belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında görev yapan güvenlik personelleri tarafından şehrin çeşitli hudut yerlerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ, diğer ikisinin ise PKK terör örgütleri mensubu olmaktan arandığı belirlendi. Şahısların, Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan şahısları yakalamaya devam ediyor. Son olarak Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. 2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi” denildi.

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