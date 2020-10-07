MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi incelemesi

AMD işlemci piyasasında özellikle Intel'e karşı rekabet ediyor. Kimileri Intel işlemciler ile yeni bir sistem kurarken, kimileri de AMD işlemciler üzerine bir sistem kurguluyor.

Eğer siz de AMD'nin teknolojilerini bünyesinde barındıran ancak aynı zamanda konsollar kadar kompakt bir sistem toplamayı düşünüyorsanız bu videomuza konuk olan anakartı değerlendirebilirsiniz.

MSI'ın MPG serisi anakartlarına mensup, B550I Gaming Edge Wifi modeli anakartı başta PCIe 4.0 desteği sunan ve aktif soğutucuyla kuvvetlendirilmiş M.2 slotu ile dikkatleri üzerine çekerken, Wi-Fi 6 desteğine sahip kablosuz ağ imkanıyla geliyor olması bize, boyuta aldanmamak gerektiğini açıkça gösteriyor.