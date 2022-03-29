MSÜ astsubay MYO taban puanları 2022! MSÜ astsubay için baraj puan kaç? Erkek, kadın astsubay ve subay MSÜ taban puanları kaç?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı yani MSÜ sınavı biter bitmez taban puanları gündeme gelmeye başladı. 2022 MSÜ taban puanları binlerce adayın merak ettiği konular arasında. 2022 MSÜ taban puanları geçtiğimiz yıl, yayınlanan puanlar baz alınacak. MSÜ kılavuzunda yer alan bilgiye göre Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenci alınacak 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapacaklar. İşte MSÜ astsubay MYO taban puanları hakkında merak edilen detayları haberimizde işledik...

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

2022 MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ kılavuzunda baraj puanına ilişkin yapılan açıklamada; "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir şekilde askeri okullara yerleştirilmeyecektir. 2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar." bilgisi yer almaktadır.

