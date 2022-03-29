MSÜ deniz harp okulu taban puanları ne kadar? Hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? İşte 2022 MSÜ deniz harp okulu taban puanları!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu MSÜ sınavına girdiler. Sınav sonuçlarını ilgiyle takip eden binlerce aday, MSÜ kara harp, hava harp ve deniz harp okulu taban ve tavan puanlarını sorgulamaya başladı. Peki MSÜ deniz harp okulu puanları ne kadar? İşte MSÜ kadın ve erkek deniz harp okulu puanları...
2022 yılı için Milli Savunma Üniversitesi deniz harp okulu taban puanları henüz belli olmadı. Fakat puanların belli olmasının sonrasında deniz harp okulu ve diğer bölümlerin taban ve tavan puanları detaylarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen erkek adaylar için 2021 yılının deniz, kara ve hava harp okullarındaki puanlar şöyleydi:
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
2022 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen kadın adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını sorguluyor. MSÜ için 2021 yılı deniz, hava ve kara harp okullarındaki taban puanları ise şöyle olmuştu:
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268
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