MSÜ deniz harp okulu taban puanları ne kadar? Hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? İşte 2022 MSÜ deniz harp okulu taban puanları!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu MSÜ sınavına girdiler. Sınav sonuçlarını ilgiyle takip eden binlerce aday, MSÜ kara harp, hava harp ve deniz harp okulu taban ve tavan puanlarını sorgulamaya başladı. Peki MSÜ deniz harp okulu puanları ne kadar? İşte MSÜ kadın ve erkek deniz harp okulu puanları...

2022 MSÜ DENİZ HARP OKULU TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 yılı için Milli Savunma Üniversitesi deniz harp okulu taban puanları henüz belli olmadı. Fakat puanların belli olmasının sonrasında deniz harp okulu ve diğer bölümlerin taban ve tavan puanları detaylarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

ERKEK ADAYLAR İÇİN 2021 MSÜ DENİZ HARP OKULU TABAN PUANLARI!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen erkek adaylar için 2021 yılının deniz, kara ve hava harp okullarındaki puanlar şöyleydi:

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

KADIN ADAYLAR İÇİN 2021 MSÜ DENİZ HARP OKULU TABAN PUANLARI!

2022 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen kadın adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını sorguluyor. MSÜ için 2021 yılı deniz, hava ve kara harp okullarındaki taban puanları ise şöyle olmuştu:

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

