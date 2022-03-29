MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir? MSÜ fiziki yeterlilik şartı boy-kilo ne kadar? MSÜ 2. seçim aşamaları fiziki yeterlilik sınavına kimler katılabilir?

MSÜ yazılı sınav geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Şimdi ise adaylar fiziki yeterlilik sınavın tabi tutulacaklar. Adaylar sınav çalışmalarına hız kazandırdı. MSÜ adayları Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekiyor. Hem kadın hem erkek için boy sınırı vardır. İşte MSÜ fiziki yeterlilik şartları!
Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlanan adaylar için fiziki yeterlilik şartı bulunmaktadır. Askeri personel olmak isteyen adaylar fiziki yeterlilik şartlarını taşıdıkları sürece başarılı sayılacaktır.
İşte fiziki yeterlilik şartları;
MSÜ Fiziki Yeterlilik Şartları arasında adaylar; 400 m koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında teste tabi tutulurlar. Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.
Adaylar "0" puan aldıkları her branş için itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz etmek isteyen adayların, itirazlarını aynı gün içerisinde seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden yapmaları gerekir.
Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.
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