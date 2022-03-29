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  4. MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir? MSÜ fiziki yeterlilik şartı boy-kilo ne kadar? MSÜ 2. seçim aşamaları fiziki yeterlilik sınavına kimler katılabilir?

MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir? MSÜ fiziki yeterlilik şartı boy-kilo ne kadar? MSÜ 2. seçim aşamaları fiziki yeterlilik sınavına kimler katılabilir?

29.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavlarına katılacak öğrenciler, fiziki yeterlilik şartlarını araştırmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmeyi isteyen adaylar, belli başlı testlere tabi tutulacaklar. Askeri personel olmak isteyen adayların fiziki yeterlilik sınavında boy ve kilo sınırlarını aşmaları gerekiyor. Bu fiziki şartlar adayın askerliğe uygun olup olmadığı belirleyecek. İşte MSÜ fiziki yeterlilik şartlarına dair detaylar!

MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir? MSÜ fiziki yeterlilik şartı boy-kilo ne kadar? MSÜ 2. seçim aşamaları fiziki yeterlilik sınavına kimler katılabilir?

MSÜ yazılı sınav geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Şimdi ise adaylar fiziki yeterlilik sınavın tabi tutulacaklar. Adaylar sınav çalışmalarına hız kazandırdı. MSÜ adayları Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekiyor. Hem kadın hem erkek için boy sınırı vardır. İşte MSÜ fiziki yeterlilik şartları!

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlanan adaylar için fiziki yeterlilik şartı bulunmaktadır. Askeri personel olmak isteyen adaylar fiziki yeterlilik şartlarını taşıdıkları sürece başarılı sayılacaktır.

İşte fiziki yeterlilik şartları;

  • MSÜ Fiziki Yeterlilik Şartları arasında adaylar; 400 m koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında teste tabi tutulurlar. Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

  • Adaylar "0" puan aldıkları her branş için itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz etmek isteyen adayların, itirazlarını aynı gün içerisinde seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden yapmaları gerekir.

  • Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.

  • Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme yani 2. seçim aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm -190 cm arasında olacaktır.
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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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