MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir? MSÜ fiziki yeterlilik şartı boy-kilo ne kadar? MSÜ 2. seçim aşamaları fiziki yeterlilik sınavına kimler katılabilir?

MSÜ Fiziki Yeterlilik Şartları arasında adaylar; 400 m koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında teste tabi tutulurlar. Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.