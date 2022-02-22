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MSÜ geç başvuru ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

22.02.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdilerde ise gözler, MSÜ geç başvuru tarihine çevrildi. MSÜ geç başvuru tarihi ve geç başvuru ücreti belli oldu. Öte yandan ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada güncel sınav süresi adaylara duyuruldu. Peki MSÜ geç başvuru ne zaman yapılacak?

MSÜ geç başvuru ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularını henüz gerçekleştirmeyen adaylar, başvurularını geç başvuru gününde yapacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün 23.59'a kadar ödenecek. Başvurular online ortamdan alınacak. Başvuru kılavuzuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvurularının 22 Şubat 2022'de alınacağını açıkladı. MSÜ sınavının 130 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı talep edilecek. Sınav 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek. Başvurular ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

MSÜ geç başvuru ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Geç başvuru gününde sınav ücretini (22 Şubat 2022 Salı gününde) ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” kısmından ödeyebilirsiniz. Sınav ücretini banka ya da kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında lazım olabileceği için saklanmaları gerekir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen ya da giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek.

Başvuru kılavızuna ulaşmak için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/MSU/kilavuz_21022022.pdf' adresine tıklayınız.

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sınav Milli Savunma Üniversitesi
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