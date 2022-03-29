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MSÜ hava harp okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2022 MSÜ hava harp okulu taban puanları!

29.03.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Milli Savunma Üniversitesi baraj puanı ve taban puanları araştırılmaya başladı. MSÜ sınavının gerçekleşmesinin ardından binlerce aday, ÖSYM MSÜ baraj puanlarını araştırıyor. Peki MSÜ hava harp okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? İşte 2022 MSÜ hava harp okulu taban puanları...

MSÜ hava harp okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2022 MSÜ hava harp okulu taban puanları!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, MSÜ sınavına katılım gösterdi. Binlerce aday, sınavın ardından MSÜ Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'nun taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki MSÜ kadın ve erkek sayısal-eşit ağırlık hava harp okulu puanları ne kadar? İşte MSÜ hava harp okulu puanları...

2022 MSÜ HAVA HARP OKULU TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi taban puanları henüz belli olmadı. Ancak puanların belli olmasının ardından detaylara sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

2021 YILI MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen erkek adaylar için 2021 yılının kara, hava deniz harp okullarındaki puanları şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 YILI MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen kadın adaylar için 2021 yılı hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şöyle olmuştu:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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MSÜ kara harp okulu taban puanları ne kadar? MSÜ kara harp okulu taban puanları ne kadar?
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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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