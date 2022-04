MSÜ Kara Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2022 MSÜ güncel taban puanları

MSÜ Kara Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen adaylar, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sınavın ardından araştırmalarına hız verdi. Öte yandan ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için tarih verdi. MSÜ Kara Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? sorusunun yanıtına ve 2022 MSÜ güncel taban puanları bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ KARA HARP OKULU HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE KAÇ PUAN İSTİYOR?

Henüz 2022'nin Milli Savunma Üniversitesi taban puanları açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılların puanları ise şu şekilde:



​



2022 MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI

2022'nin Milli Savunma Üniversitesi taban puanları duyurulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2021 MSÜ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi'nde erkek adaylar için kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

Milli Savunma Üniversitesi'nde kadın adaylar için kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK 2022?

​

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

​

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

​

İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

​

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonrası adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecek: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. - Bütün adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

​

Hesaplanmış olan standart puanlar ve Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Sadece bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları belirlenmiş olacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER 2. AŞAMAYA KATILACAK?

MSÜ 2. seçim aşamasına sınavlarda belirlenen taban puanı alan ve tercih işlemlerini tamamlayan kişiler çağrılacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER ELENECEK?

Duyurulan tarihler arasında tercihlerini tamamlamayan kişiler gerekli taban puanını almış olsalar dahi 2. seçim aşamasına katılamayacaklar. Bu sebeple adayların puanlarının duyurulması sonrası çevrimiçi olarak tercihlerini tamalamaları gerekmektedir.

Taban puana ulaşamayan kişiler de tercihde bulunamayacakları için otomatik olarak diğer aşamalardan elenmiş sayılacaklardır.