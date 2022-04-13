MSÜ Kara Harp Okulu mezunları ne iş yapar? MSÜ Deniz Harp Okulu mezunları ne iş yapar?

MSÜ Kara Harp Okulu mezunlarının ve Deniz Harp Okulu mezunlarının ne iş yaptığı merak edilen konulardan biridir. MSÜ adayları, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulundan mezun olduktan sonra ne iş yapabileceklerini araştırıyor. Bizde bu konuyu sizler için aydınlattık. İşte merak edilen detaylar...

MSÜ KARA HARP OKULU MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Harbiyeliler mezun olduktuktan sonra “subay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “lisans diploması” da verilmektedir. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı; Kara Harp Okulu mezunu subaylar arasından seçilmektedir. Subaylar, devlet memurudur. Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra maaş almaya başlarlar. Mezun olan subaylar, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerinden yararlanabilirler. Orduevleri ile sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik imkanlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Subaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumunun üyeleridir. Subaylar, TSK’nın yurt içindeki birlik ve kurumlardaki görevlerin yanında; Yurtdışı Temsil ve Ataşelik, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve Tesis Etme, NATO, Eğitim ve Görev Maksatlı Yurtdışı İnceleme görevlerinde de görev yapmaktadır.

MSÜ DENİZ HARP OKULU MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Her yıl Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan uçak ve helikopter pilotlarını yetiştirmek üzere, istekli Deniz Subayları arasından seçim yapılmaktadır. Seçilen denizci pilotlar diğer pilotların sahip olduğu tüm hakları elde etmektedir.

Ayrıca mezun olan Teğmenler, 2023 yılında hizmete girecek Türkiye’nin ilk uçak gemisi (LHD) TCG ANADOLU’dan uçuş yapacak F-35 tipi savaş uçaklarında savaş pilotu olma şansına da sahip olacaklardır.

Deniz Harp Okulunda her yıl yapılan açık deniz eğitimleri ile Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz gibi yurtdışı limanlarını ziyaret etme imkanı bulan öğrenciler, mezuniyeti müteakip görev yapacakları gemiler ile yurtdışı liman ziyaretleri, yine meslek hayatları boyunca geçici süre ve daimi görev ile (2-3 yıl) çeşitli yurt dışı görevleri ve kursları kapsamında dünyanın birçok ülkesini görme, değişik kültürleri tanıma imkanlarına da sahip olurlar.

