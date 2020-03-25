HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MSÜ ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınavı hangi tarihe ertelendi?

MSÜ ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınavı hangi tarihe ertelendi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınana önemler kapsamında çeşitli sınavlar erteleniyor. Bunlardan biri de MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi Sınavı. Peki MSÜ ne zaman yapılacak? Sınavın yeni tarihi nedir?

MSÜ ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlanda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar erteleniyor. Ertelenen sınavlardan biri de MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi sınavı... Peki MSÜ ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...

MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre MSÜ 3 Mayıs 2020 Pazar günü yapılacak.

MSÜ BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacğı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

MSÜ SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, koronavirüse karşı öncü ve hızlı bir önlemle uzaktan eğitim derslerine başladıİstanbul Ayvansaray Üniversitesi, koronavirüse karşı öncü ve hızlı bir önlemle uzaktan eğitim derslerine başladı
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MSU msü ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

YKS hangi konuları kapsayacak?

YKS hangi konuları kapsayacak?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel okul ücretleri olacak? Servis ve yemek ücretleriyle ilgili açıklama geldi

Özel okul ücretleri olacak? Beklenen açıklama geldi

LGS ve YKS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı'ndan yeni açıklama

LGS ve YKS ertelenecek mi? Yeni açıklama

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, koronavirüse karşı öncü ve hızlı bir önlemle uzaktan eğitim derslerine başladı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, koronavirüse karşı öncü ve hızlı bir önlemle uzaktan eğitim derslerine başladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 10 soruda uzaktan eğitime dair merak edilenleri açıkladı

Okullar ne zaman açılacak?

ALES başvurusu için son gün! ALES başvurusu nasıl yapılır!

ALES başvurusu için son gün!

EBA girişi ve EBA kaydı nasıl yapılır? Uzaktan eğitim EBA kayıt rehberi

Ders zili internette çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.