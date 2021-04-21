MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş için gerekli olan MSÜ sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşti. Adaylar sınavın üzerinden iki hafta geçmesinin ardında, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili açıklama ise ÖSYM’den yapıldı. Salgın önlemlerine uygun olarak 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen askeri sınavın sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacak.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.