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MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

21.04.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) giriş sınavları, 95 sınav merkezinde 4 Nisan tarihi itibariyle gerçekleşti. Sınavın başvuruları Mart ayında tamamlanmıştı. Askeri üniversiteye girmek isteyen adaylar ise, 4 Nisan gününde ter döktü. Sınavın gerçekleşmesinin üzerinden 16 gün geçmesinin ardından ise adaylar sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş için gerekli olan MSÜ sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşti. Adaylar sınavın üzerinden iki hafta geçmesinin ardında, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili açıklama ise ÖSYM’den yapıldı. Salgın önlemlerine uygun olarak 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen askeri sınavın sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacak.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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