MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adayların girdiği, mülakat ve yazılı sınav yoluyla gerçekleştirilen bir sınavdır. MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirecek. MSÜ’ye girmek isteyen adayların aynı zamanda 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS ve TYT sınavlarına girmeleri de zorunludur.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2021 MSÜ sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.

SÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu noktada, MSÜ sınav giriş belgesinin Mart ayının son haftasında erişime açılması öngörülüyor.

ÖSYM'den gelecek açıklama sonrasında adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi merkezlerde sınava gireceklerini sorgulayabilecekler.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.



