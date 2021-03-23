HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

23.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. MSÜ başvuruları, 23 Şubat tarihinde son bulmuştu. Başvuru tarihlerinde başvurusunu yapamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 3 Mart olarak duyurulmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından ise adaylar sınav yerlerini merak etmeye başladı.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adayların girdiği, mülakat ve yazılı sınav yoluyla gerçekleştirilen bir sınavdır. MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirecek. MSÜ’ye girmek isteyen adayların aynı zamanda 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS ve TYT sınavlarına girmeleri de zorunludur.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2021 MSÜ sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.
SÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu noktada, MSÜ sınav giriş belgesinin Mart ayının son haftasında erişime açılması öngörülüyor.

ÖSYM'den gelecek açıklama sonrasında adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi merkezlerde sınava gireceklerini sorgulayabilecekler.

msü1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama

YÖKDİL ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası

Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!

İşte MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını sorgulama sayfası

İşte MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını sorgulama sayfası

İş sağlığı ve güvenliği sınavı ne zaman? İşte İSG sınav tarihi

İş sağlığı ve güvenliği sınavı ne zaman?

e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav tarihi belli oldu!

e-YDS ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.