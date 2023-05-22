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MSÜ SINAVI 2023: MSÜ tercih ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Tercihler nasıl yapılır? Süre daralıyor!

22.05.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı ile ilgili gelişmeler yoğun bir şekilde takip ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen MSÜ 2023 sonuçları, yayınlanan sınav takvimine göre 27 Nisan'da açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen binlerce aday tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, MSÜ tercih ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Tercihler nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

MSÜ SINAVI 2023: MSÜ tercih ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Tercihler nasıl yapılır? Süre daralıyor!

MSÜ tercih tarihleri kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Askeriye bünyesinde görev almak isteyen adaylar, önce yazılı sınava girmiş ardından da 3 Mayıs'ta tercih süresi başlamıştı. MSÜ tercih süreci içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklar. İşte MSÜ tercih tarihi ve başvuru ekranı...

MSÜ TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 MSÜ takvimi sonrasında, sınav sonuçları açıklanmış ve tercih işlemleri başlamıştı. MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında MSÜ tercihleri 3-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmaya başladı.

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ÖSYM tarafından konuya dair yapılan açıklamada 'Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023 saat 23:59'a kadar yapabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.' ifadelerine yer verildi. Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

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