MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2022 MSÜ sınavı başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ başvuruları 13 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. MSÜ sınavına katılmak için bekleyen onlarca aday Şubat ayında belirtilmekte olan tarihe kadar işlemlerini tamamlayacak. Sınav başvuru ücreti de merak edilenler arasında yer aldı. Peki MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek?

2022 MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

İlgiyle takip edilen MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlamıştı. Başvurular için son tarihin 9 Şubat olduğu açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlamış olacak. Geç başvurular için başvuru tarihi 22 Şubat olacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınavı sınav ücreti 130 TL olarak açıklandı. Ödemeler online şekilde ya da kılavuz içerisinde belirtilen bankalara yapılacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Ayrıca sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.



