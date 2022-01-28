HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2022 MSÜ sınavı başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2022 MSÜ sınavı başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

28.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 2022 Ocak ayında başladı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyen adaylar işlemlerini online şekilde ya da ilgili sınav merkezlerine giderek gerçekleştirebilecek. Peki MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2022 MSÜ sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte sınavın ayrıntıları...

MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2022 MSÜ sınavı başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ başvuruları 13 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. MSÜ sınavına katılmak için bekleyen onlarca aday Şubat ayında belirtilmekte olan tarihe kadar işlemlerini tamamlayacak. Sınav başvuru ücreti de merak edilenler arasında yer aldı. Peki MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek?

2022 MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

İlgiyle takip edilen MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlamıştı. Başvurular için son tarihin 9 Şubat olduğu açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlamış olacak. Geç başvurular için başvuru tarihi 22 Şubat olacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınavı sınav ücreti 130 TL olarak açıklandı. Ödemeler online şekilde ya da kılavuz içerisinde belirtilen bankalara yapılacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Ayrıca sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.