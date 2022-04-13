MSÜ spor mülakatına dair detaylar! MSÜ fiziki yeterlilik testi nasıl yapılır?

MSÜ sınavı için mülakat aşamasına geçildi. MSÜ girmek isteyenler adaylar, mülakat konusuna önem veriyor. MSÜ spor mülakatları gündemde önemli bir yer tutuyor. MSÜ yazılı sınavına giren adayların önünde spor mülakatları da var. Mülakatlardan iyi puanlar almak her adayın hayalini süslüyor. Peki MSÜ fiziki yeterlilik testi nasıl yapılır ve neler önem arz etmektedir. İşte merak edilen detaylar...

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ sınavlarına girecek olan adaylar fiziki yeterlilik testinde de başarılı olmak istiyor. Adaylar belli koşulları sağladıkları müddetçe fiziki yeterlilik testinden geçebiliyor. Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.

MSÜ fiziki yeterlilik testinde adaylar parkurda 400 metre koşu, uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks gibi konularda kendini gösterir. Bu aşama adayları çabukluk, çeviklik ve kondisyonunun ölçülmesini sağlamaktadır. Bu aşamaya gelirken yanlarında belirli spor malzemelerinin de getirilmesi gerekmektedir.

Eşofman, spor şortu, ayakkabı, spor çorabı, havlu vb. eşyaları kişiler kendi temin eder. Bu teste katılan vatandaşlar herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul etmiş olarak görülür.

Bu aşamanın sonuçları kişilere sözlü olarak bildirilir. Aday "0" puanına itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini yapılan fiziki test günü içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Adayların Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ'DE MÜLAKAT VAR MI?

Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir. (2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

MSÜ MÜLAKAT İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

MSÜ MÜLAKATLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Adaylar için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün, mülakat sınavları yapılacak şekilde 2 gün sürmektedir.

MSÜ AŞAMALARI NELERDİR?

Milli Savunma Üniversitesi ( MSÜ ) Hava Harp Okulu adayları için 1. gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2. gün Psikomotor Testi, 3. gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün sürecektir.

