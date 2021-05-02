MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ tercih kılavuzu ve taban puanları...

MSÜ ŞEHİT GAZİ ADAYLARI Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Milli Savunma Üniversitesi , Askeri Öğrenci Aday tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. MSÜ tercihleri 30 Nisan saat 10:00 ile 19 Mayıs 23:59’a kadar sürecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar için ikinci bir tercih hakkı verilmeyecek.

MSÜ sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tercih kılavuzunu da internet adresi üzerinden adayların erişimine açtı. 30 Nisan’da başlayan tercih işlemleri 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirmek için MSÜ taban puanlarının ne olduğunu da araştırmaya başladı. Tercih işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden belirtilen tarihler arasında gerçekleştirecek.

MSÜ HAVA HARP OKULU

Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUAR LİSESİ MEZUNLARI

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

DİĞER LİSELER

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.