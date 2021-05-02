HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ tercih kılavuzu ve taban puanları...

MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ tercih kılavuzu ve taban puanları...

02.05.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, 4 Nisan itibariyle gerçekleşti. Birçok adayın ter döktüğü sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde adayların erişimine açıldı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 30 Nisan tarihinde ÖSYM’den yapılan açıklama ile MSÜ tercihlerinin başladığı da duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre adaylar 30 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden tamamlayabilecek.

MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ tercih kılavuzu ve taban puanları...

MSÜ sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tercih kılavuzunu da internet adresi üzerinden adayların erişimine açtı. 30 Nisan’da başlayan tercih işlemleri 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirmek için MSÜ taban puanlarının ne olduğunu da araştırmaya başladı. Tercih işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden belirtilen tarihler arasında gerçekleştirecek.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. MSÜ tercihleri 30 Nisan saat 10:00 ile 19 Mayıs 23:59’a kadar sürecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar için ikinci bir tercih hakkı verilmeyecek.

astsubay5

MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ ŞEHİT GAZİ ADAYLARI
Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

MSÜ HAVA HARP OKULU
Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

astsubay1

MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUAR LİSESİ MEZUNLARI
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

DİĞER LİSELER
Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.

msü1

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ TABAN PUANLARI

2021 MSÜ taban puanları henüz belli olmazken 2020 MSÜ taban puanları ise şöyle:

KADIN ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI;

  • HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
  • KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
  • DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152
  • KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

ERKEK ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

  • HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
  • KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
  • DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
  • KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
ALES Türkçe paragraf soruları zor muydu?ALES Türkçe paragraf soruları zor muydu?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kararı protesto etti, ALES'e girmedi

Kararı protesto etti, ALES'e girmedi

Hindistan varyantı ile ilgili korkutan açıklama

Hindistan varyantı ile ilgili korkutan açıklama

Son hali şoke etti!"4 kg yağ kalmış, çok tehlikeli"

Son hali şoke etti!"4 kg yağ kalmış, çok tehlikeli"

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.