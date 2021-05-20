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MSÜ tercih sonuçları tarihi | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

20.05.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen adaylar, 4 Nisan tarihinde gerçekleşen sınava girerek ter döktü. Adayların heyecanlı bekleyişlerinin ardından sonuçlar açıklandı ve tercih işlemleri 30 Nisan tarihinde adayların erişimine açıldı. 19 Mayıs tarihine kadar süren tercih işlemleri için adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresini kullanıyor.

MSÜ tercih sonuçları tarihi | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için tercih işlemlerinin bitiminin ardından, adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda da araştırmalar yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan 2021 MSÜ sınavlarının tercih sonuçları için Temmuz ayının ikinci haftası işaret ediliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi’nden tercih sonuçları ile alakalı kesin bir tarih verilmedi. Geçen yıl sonuçlar temmuz ayının ikinci haftasında ilan edilmişti. 2021 MSÜ tercih sonuçları ise yine temmuz ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

Adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca, personeltemin.msb.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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