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MSÜ tercihleri ne zaman? 2021 MSÜ taban puanları kaç?

29.04.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yani MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. Üniversite adayları merakla MSÜ tercihleri ne zaman, MSÜ taban puanları kaç sorusunun yanıtını arıyor. Peki 2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte yanıtı...

MSÜ tercihleri ne zaman? 2021 MSÜ taban puanları kaç?

MSÜ sonuçlarının açıklanmasının sonrasında gözler tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar merakla MSÜ tercihleri ne zaman, MSÜ taban puanları kaç sorusunun yanıtını arıyor. Peki 2021 MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2021 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Bu sebeple tercihlerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Fakat gelecek günlerde hem ÖSYM'nin hem de Milli Savunma Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

2021 MSÜ taban puanlarının belli olması beklenirken 2020 MSÜ taban puanları ise şu şekilde:

KADIN ADAYLAR-MSÜ TABAN PUANLARI

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

ERKEK ADAYLAR- MSÜ TABAN PUANLARI

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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