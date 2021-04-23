MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 tercihler nasıl yapılacak? Gözler kılavuzda

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavına giren ve sonuçlarını öğrenen öğrenciler merakla MSÜ tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair açıklamaları bekliyor. Ancak MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun cevaplanması için öncelikle MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanması gerekiyor.
2021-MSÜ sınav sonuçları 22 Nisan tarihi itibariyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Kaç puan aldıklarını öğrenen gözlerini MSÜ tercihlerinin yapılacağı tarihe çevirdi.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler tercih kılavuzu açıklandıktan sonra tercih işlemlerini www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.
MSÜ tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağına dair henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 15 gün içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığınca ilan edilecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.
Bakanlık tarafından belirtilen süre içinde internet üzerinden tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel alanlardan Milli Savunma Bakanlığı’nın belirleyeceği taban puanın yüzde 90’ını almış olmak koşuluyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın yüzde 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde edecekler. Diğer yandan kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde etmiş adaylar yüzde 5’lik kontenjana dahil edilmezler.
MSÜ tercihi yapmak isteyen adayların bilmesi gereken en önemli konulardan biri de sadece, Türkçe ya da Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 ya da daha fazla ham puan almış adayların ağırlıklı puan hesaplaması yapılabileceğidir. Aday eğer bu koşulları sağladıysa ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en büyüğü 500, en küçüğü 100 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-GENEL (GN), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA) ve MSÜ-SAYISAL (SA) puanları oluşturulacaktır.
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