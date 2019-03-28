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MTTB'den Ayasofya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkan Yardımcısı Safa Berkay Tatlıbal: - "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz, Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp cami ismiyle müsemma hale getiririz.' açıklamalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, bu süreçte kendilerine sonsuz destek olacağımızı da kamuoyuna ilan ediyoruz" - "Ayasofya’yı artık önüne geçilmez bu sel açacak"

İSTANBUL (AA) - Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkan Yardımcısı Safa Berkay Tatlıbal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz, Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp cami ismiyle müsemma hale getiririz.' açıklamalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, bu süreçte kendilerine sonsuz destek olacağımızı da kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.

Ayasofya önünde düzenlenen basın açıklamasına gelen öğrenciler, "Fatih'in emaneti, Peygamber'in işareti", "Ayasofya 1453'ten beri camidir" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar açtı, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" şeklinde slogan attı.

Tatlıbal, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın önemli bir miras olduğunu, secdeye hasret kaldığını söyledi.

Tüm dünya Müslümanlarının gözünün Ayasofya üzerinde olduğu belirten Tatlıbal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz, Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp cami ismiyle müsemma hale getiririz.' açıklamalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, bu süreçte kendilerine sonsuz destek olacağımızı da kamuoyuna ilan ediyoruz." diye konuştu.

Safa Berkay Tatlıbal, Ayasofya için ödenecek herhangi bir bedel varsa buna hazır olduklarını dile getirerek "Ayasofya’yı artık önüne geçilmez bu sel açacak." dedi.

Açıklama, Ayasofya önünde edilen dua ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya MTTB

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