'Mübarek Serdar'a operasyon şoku! Sosyal medya gerçeğine örnek sergiledi: 'Uyuşturucuyla mücadele edeceğim' derken...

Sosyal medyada görülüp duyulanlar ile gerçek hayatın bambaşka olabileceğini iyi bir örnek sergileyen olay, 2 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonla ortaya çıktı. Eş zamanlı operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kazancın yanı sıra diğer ele geçirilenler de dikkat çekti.

4 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda il merkezinin yanı sıra Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri, Geyikli beldesi ile İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TANITTIĞI GİBİ DEĞİLMİŞ

Operasyonda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı S. K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 20 MİLYON TL KAZANÇ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

