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  4. 'Fizyoterapist' detayı... Urfi Çetinkaya operasyonunda şok detaylar! Evinde diş muayenehanesi bile var… Kırmızı bültenle aranırken yakalanmıştı

'Fizyoterapist' detayı... Urfi Çetinkaya operasyonunda şok detaylar! Evinde diş muayenehanesi bile var… Kırmızı bültenle aranırken yakalanmıştı

12.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detayları belli oldu. Şüphelinin yerinin bir fizyoterapistin her gün villaya giriş çıkış yapması sonucu tespit edildiği ortaya çıktı. Öte yandan villaya, şüphelinin dışarı çıkmaması için özel diş muayenehanesi kurulduğu da belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Başkanlığı firari olarak aranan Urfi Çetinkaya'nın, Sarıyer'de kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışma kapsamında ilçede bir bölgeyi belirleyen ekipler, diğer villalardan daha sıkı korunan, tek yön giriş ve çıkışı olan bir ikameti teknik ve fiziki takibe aldı.

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YERİ, FİZYOTERAPİST SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ

Bir fizyoterapistin her gün giriş çıkış yaptığı villada, felçli olan Urfi Çetinkaya'nın kaldığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarının tamamlayarak operasyon için harekete geçti. Ekiplerce villaya düzenlenen operasyonda, Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi yakaladı.

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VİLLAYA ÖZEL DİŞ MUAYENEHANESİ

Sauna, havuz gibi her türlü imkanın bulunduğu villada arama yapan ekipler, şüphelinin ikamet dışına çıkmamak için kendisine özel diş muayenehanesi kurdurduğunu belirledi.

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TEKNOLOJİ ARAMA KÖPEKLERİ İLK KEZ KULLANILDI

Narkotik Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Akademisi tarafından eğitim verilen teknoloji arama köpekleri de ilk kez bu operasyonda kullanıldı.

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Adresteki arama sırasında, "Rio" ve "Athena" isimli iki köpek, tuvalet duvarının arkasına gizlenmiş 2 kripto cep telefonunun yerini tespit etti. Villadaki aramada, 2 tabanca, uzun namlulu silah, tüfek, çelik yelek ile bir miktar para ele geçirildi.

AA-20230412-30828615-30828611-KIRMIZI_BULTENLE_ARANIRKEN_ISTANBULDA_YAKALANAN_URFI_CETINKAYA_OPERASYONUN_DETAYLARINA_ULASILDI

İstanbul'da 2003'te 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin ile 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından aranan Çetinkaya'nın, İnterpolde iki farklı dosyadan suç kaydı ile yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyor. (AA)

AA-20230412-30828615-30828612-KIRMIZI_BULTENLE_ARANIRKEN_ISTANBULDA_YAKALANAN_URFI_CETINKAYA_OPERASYONUN_DETAYLARINA_ULASILDI

AA-20230412-30828615-30828613-KIRMIZI_BULTENLE_ARANIRKEN_ISTANBULDA_YAKALANAN_URFI_CETINKAYA_OPERASYONUN_DETAYLARINA_ULASILDI

AA-20230412-30828615-30828614-KIRMIZI_BULTENLE_ARANIRKEN_ISTANBULDA_YAKALANAN_URFI_CETINKAYA_OPERASYONUN_DETAYLARINA_ULASILDI

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Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapist Urfi Çetinkaya diş operasyon

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