Mucize eseri kurtulmuştu! Bursa’da ölümden dönen işçi o anları anlattı

Servis beklerken, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark ederek son anda kurtulan İsmail Özyıldız (41), yaşadığı o anları anlattı.

"KONTROLDEN ÇIKACAĞI İÇİME DOĞDU"

Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde çalışan Özyıldız, "Bayram iznimin ardından ilk iş günü olduğu için, servis şoförü beni göremez diye, yolun kenarında bekliyordum. Bu sırada orta şeritten üzerime doğru aracın geldiğini gördüm, ilk başta arkaya kaçmaya çalıştım. Aracın kaldırıma çıkacağını anlayınca kendimi yola doğru attım. O an aracın kontrolden çıkacağı içime doğdu. Araba duvara vurup, ayağıma çarptı. Daha sonra elektrik direkleri ve bariyerlere vurarak, durdu. Ambulans geldi" dedi.

Özyıldız 2009 yılında geçirdiği bir başka kazada yine aynı bacağının kırıldığını bu sebeple 6 ay çalışamadığını belirtti. (İHA)

