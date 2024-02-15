Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen TIR'dan yara almadan çıktı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. Gökhan Han yönetimindeki demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada TIR’ın ön ve arka dingilleri koparken çekici kısmı da hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR sürücüsü Gökhan Han, kazada parçalanan çekici kısmından yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yaklaşık 30 dakika kontrollü şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(DHA)