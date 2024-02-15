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  4. Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen TIR'dan yara almadan çıktı

Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen TIR'dan yara almadan çıktı

15.02.2024 21:40 | Son Güncelleme:
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Bolu'da Anadolu Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR, bariyerlere çarptı. TIR’ın çekici kısmı hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen TIR'dan yara almadan çıktı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. Gökhan Han yönetimindeki demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDU!

Kazada TIR’ın ön ve arka dingilleri koparken çekici kısmı da hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR sürücüsü Gökhan Han, kazada parçalanan çekici kısmından yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yaklaşık 30 dakika kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır hurda kurtuluş
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