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Mucizevi saç uzatan tarif! Saçınız hiç olmadığı kadar uzun olacak…

10.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarınızı kestirdikten sonra pişman olup uzatmaya mı çalışıyorsunuz? Saç uzatmanın çok uzun süren bir süreç olduğunu mu düşünüyorsunuz? Saçlarınızı yediklerinize dikkat ederek ve aşağıdaki tarifi kullanarak çok daha hızlı şekilde uzatabilirsiniz. Artık istediğiniz boyda saçlara ulaşmak için uzun süre beklemenize gerek kalmayacak...

Mucizevi saç uzatan tarif! Saçınız hiç olmadığı kadar uzun olacak…

Kadınların birçoğu saçlarını kestirdikten sonra pişman oluyor. Saçlarını uzatmaya çalışan kadınlar bu sürecin çok yavaş ilerlediğini düşünüyor. Sağlıklı bir saç teli, günde yaklaşık olarak 0.3 mm, ayda 1 cm, yılda 12 cm uzuyor. İyi beslendiğinizde ve dışarıdan uygun bakımları yaptığınızda bu uzama miktarı hızlanabiliyor. Saçınızı uzatırken beslenmenize ve saç bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Saça dışarıdan yapılan yüksek ısılı işlemler ve kimyasallar saçınızı güçsüzleştirerek uzamasını yavaşlatıyor. Bu sebeple saç uzatma sürecinde saçın daha sağlıklı ve hızlı uzaması için saça zarar veren, yıpratıcı işlemlerden uzak durmak gerekiyor.

SAÇI DAHA SAĞLIKLI UZATMAK İÇİN BESLENMEYE DİKKAT

Saçınızı uzatmak için ilk olarak içeriden beslenmenizi düzenlemeniz şart! Sağlıklı beslenme sayesinde saç çok daha parlak, dolgun ve uzun oluyor. Saç uzatırken;

  • Bol bol su içmeniz gerekiyor.

  • Doğal yağ oranı zengin olan badem, ceviz gibi kuruyemişleri yemek saç uzatmaya katkı sağlıyor.

  • E vitamini içeren yeşil yapraklı sebzeleri, hamsi ve somon gibi balık türlerini yemek de saç uzatmak için olmazsa olmazlardan.

İŞTE SAÇINIZI UZATMAK İÇİN KULLANACAĞINIZ YÖNTEM

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PİRİNÇ SUYU MASKESİ

Saçınıza süreceğiniz pirinç suyu ile saçınız hiç olmadığı kadar sağlıklı ve parlak olacak. Pirinç suyunun içerisinde bulunan aminoasitler, B, C ve E vitaminleri saçınızın daha fazla çıkmasına ve uzamasına katkı sağlayacak. Ayrıca içerisinde bulunan mineraller yıpranmış saçlarınızı onaracak.

PİRİNÇ SUYUNUN HAZIRLANIŞI:

Pirinci iyice yıkayınız

Yıkanan pirinci 2 bardak su dolu kabın içerisine koyunuz

Pirinçleri suyun içerisinde 30 dakika bekletiniz

Beklemiş pirinçleri süzüp suyunu kullanınız

PİRİNÇ SUYU NASIL UYGULANIR

Pirinç suyunun daha iyi etki etmesi için haftada 2 kez yapınız

Pirinç suyunu saçınıza sürmeden önce saçınızı iyice yıkamalısınız. Bu sayede temiz saça uygulanan maske çok daha iyi etki verecektir.

Süzülen suyu temiz saçınızın tamamına sürünüz

15-20 dakika masaj yaparak, pirinç suyunu iyice yediriniz

Sonrasında saçınızı yıkayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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