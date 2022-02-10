Mucizevi saç uzatan tarif! Saçınız hiç olmadığı kadar uzun olacak…

Kadınların birçoğu saçlarını kestirdikten sonra pişman oluyor. Saçlarını uzatmaya çalışan kadınlar bu sürecin çok yavaş ilerlediğini düşünüyor. Sağlıklı bir saç teli, günde yaklaşık olarak 0.3 mm, ayda 1 cm, yılda 12 cm uzuyor. İyi beslendiğinizde ve dışarıdan uygun bakımları yaptığınızda bu uzama miktarı hızlanabiliyor. Saçınızı uzatırken beslenmenize ve saç bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Saça dışarıdan yapılan yüksek ısılı işlemler ve kimyasallar saçınızı güçsüzleştirerek uzamasını yavaşlatıyor. Bu sebeple saç uzatma sürecinde saçın daha sağlıklı ve hızlı uzaması için saça zarar veren, yıpratıcı işlemlerden uzak durmak gerekiyor.
Saçınızı uzatmak için ilk olarak içeriden beslenmenizi düzenlemeniz şart! Sağlıklı beslenme sayesinde saç çok daha parlak, dolgun ve uzun oluyor. Saç uzatırken;
Bol bol su içmeniz gerekiyor.
Doğal yağ oranı zengin olan badem, ceviz gibi kuruyemişleri yemek saç uzatmaya katkı sağlıyor.
Saçınıza süreceğiniz pirinç suyu ile saçınız hiç olmadığı kadar sağlıklı ve parlak olacak. Pirinç suyunun içerisinde bulunan aminoasitler, B, C ve E vitaminleri saçınızın daha fazla çıkmasına ve uzamasına katkı sağlayacak. Ayrıca içerisinde bulunan mineraller yıpranmış saçlarınızı onaracak.
Pirinci iyice yıkayınız
Yıkanan pirinci 2 bardak su dolu kabın içerisine koyunuz
Pirinçleri suyun içerisinde 30 dakika bekletiniz
Beklemiş pirinçleri süzüp suyunu kullanınız
Pirinç suyunun daha iyi etki etmesi için haftada 2 kez yapınız
Pirinç suyunu saçınıza sürmeden önce saçınızı iyice yıkamalısınız. Bu sayede temiz saça uygulanan maske çok daha iyi etki verecektir.
Süzülen suyu temiz saçınızın tamamına sürünüz
15-20 dakika masaj yaparak, pirinç suyunu iyice yediriniz
Sonrasında saçınızı yıkayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum