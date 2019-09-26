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Mudanya’da şok operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde emniyet ve sahil güvenlik tarafından huzur operasyonu yapıldı.Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından rutin dışı huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.

Mudanya’da şok operasyon

Bursa’nın Mudanya ilçesinde emniyet ve sahil güvenlik tarafından huzur operasyonu yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından rutin dışı huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi. Uygulama Mudanya merkezde, iskele civarında, BUDO iskelesinde yapıldı. Deniz otobüsünden inen yolcuların kimlik kontrolü ve valizlerine Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğünün narkotik köpeği Akad’ın aramalarıyla gerçekleştirildi.
Karadan Mudanya Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle Sahil Güvenlik Komutanlığı asayiş personeliyle birlikte başlatılan huzur ve güvenlik operasyonunda şüpheli görülen şahıslar sorgulamaya alındı. İnen yolcuların valizleri didik didik arandı. Sahil güvenlik ve narkotik ekipleri, Akad ile birlikte deniz otobüsüne girerek valiz raflarını, koltukları tek tek aradı. Narkotik köpeği Akad’ın işaret ettiği valizler titiz şekilde arandı. Yabancı uyruklu bir şahsın valizinden şüphelenen narkotik polisi en ince ayrıntısına kadar valizi aradı, ancak yasak bir madde çıkmadı.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, bunun rutin bir uygulama olmadığını, geniş çaplı şok bir operasyon olduğunu belirterek, “Bu uygulamaları zaman zaman karadan ve denizden yapacağız” dedi.

Mudanya’da şok operasyon

Mudanya’da şok operasyon

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