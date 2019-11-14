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Mudurnu'da şatoyu andıran villalar 2021'de bitecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:09 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen Burj Al Babas projesini yapan firma hakkında 2018 yılında verilen iflas kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen Burj Al Babas projesini yapan firma hakkında 2018 yılında verilen iflas kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen mahkeme süresince borçlarının yüzde 50'lik kısmını ödediklerini, projeyi 2021 yılında bitireceklerini söyledi.
Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen yıl Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu.
İFLAS KARARI KALDIRILDI
Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının Ocak ayında, söz konusu proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. Şirketin konkordato başvurusu ise reddedildi.
PROJE 2021 YILINDA TAMAMLANACAK
DHA'nın telefonla ulaştığı Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Mahkeme süresince borçlarının yüzde 50'lik kısmını ödediklerini belirten Yerdelen, projeyi 2021 yılında bitireceklerini belirtti.
TARİHİ DOKU ENDİŞESİ
Mudurnu'da yaşayan bazı vatandaşlar, yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası listesine aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığını ifade etti. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise projenin tamamlanmasının ilçede istihdam oluşturacağını ve ilçenin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.
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