Müebbet isteniyordu, delil yetersizliğinden serbest kaldılar

Büyükçekmece'de 2019 yılında Türkmen bakıcı Muhabbat Meremglyyeva, bulunduğu apartmanın 3'üncü katından düşerek feci şekilde can vermişti. Bakıcının ölümüne ilişkin görülen davada müebbet hapsi istenen 5 kadın, delil yetersizliği nedeniyle serbest kaldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Önceki duruşmada savcı mütalaasında sanık savunmaları, deliller ve CİMER’e yapılan "O kadını ben ittim aşağı pişmanım" mesajı da değerlendirilerek sanıkların olay günü birlikte maktulü darbedip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti. Savcı mütalaasının devamında sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Savunmalarını yapan sanıkların avukatları ölenin kaçmak için atladığı bu nedenle parmak izinin pencerenin dış pervazında olduğunu ve bundan dolayı 2-2,5 metre uzağa düştüğünü, atılsaydı binanın dibine düşeceğini belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, sanıkların suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeter nitelikte, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece’de 18 Eylül 2019 tarihinde Muhabbat Meremglyyeva’nın 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkondan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede maktul Meremglyyeva’nın sol bileğinde sanık Ülkü Ç. tarafından ısırılması üzerine diş izlerinin bulunduğu, olay öncesinde sanıklar ile maktul arasında boğuşma meydana geldiği ve maktulün sağ parmakları arasında Ülkü Ç. ve İpek A.’ya ait olduğu değerlendirilen saç tellerinin bulunduğuna yer verildi.

İddianamede maktulün atladığı ya da atıldığı yatak odası penceresinden elde edilen parmak izlerinde, pencerenin her iki tarafında da maktule ait parmak izlerinin tespit edildiği de belirtildi. Maktul Muhabbat Meremglyyeva’nın Türkmenistan uyruklu olduğu, sanık İpek A.’nın yanında olaydan yaklaşık iki ay önce bakıcı olarak çalışmaya başladığı belirtildi. Sanık İpek A.’nın evinden 8 bin lira değerinde bir işitme cihazının ve bir miktar paranın kaybolması üzerine maktulden şüphelendiği anlatılan iddianamede, İpek A.’nın arkadaşlarını eve çağırarak maktulü sorguladıkları kaydedildi. Sanıkların alınan ifadelerinde polisi arayacakları sırada maktulün kendilerine engel olduğunu, telefonu sanık İpek A.’nın elinden almaya çalıştığını, maktul ile Ülkü Ç.’nin birbirlerini karşılıklı darp ettiklerini, Ülkü Ç.’nin de maktulün sol bileğini ısırdığını öne sürdüklerine yer verildi.

Maktulün çocuk odasına yönelmesi üzerine sanıkların Meremglyyeva’yı yatak odasına soktukları ve maktulün kendini aşağıya atarak öldüğünü söylemelerine itibar edilemeyeceği, olayın oluş şeklinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede vurgulandı.

İddianamede tutuksuz 5 kadın sanığın "İştirak halinde kasten bir insanı öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

(DHA)

