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Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: İç savaş ve katliam çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

Siirt Müftüsü Ahmet Altınok'un ODA TV'ye yönelik olarak, Charlie Hebdo’ya yapılan El Kaide saldırısını işaret ederek “Yanlarına kâr kalmadı” açıklaması büyük tartışma yarattı. Açıklamaya muhalefet temsilcileri ve pek çok kesimden tepkiler yükseliyor.

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: İç savaş ve katliam çağrısı

Siirt Müftüsü Ahmet Altınok, OdaTV haber sitesine yönelik olarak tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. ODA TV'nin yaptığı haberlerle ilgili ‘ilkha.com' adlı internet sitesine konuşan Siirt Müftüsü Ahmet Altınok, 2015 yılında Charlie Hebdo adlı hiciv dergisinin Paris'teki ofisine yapılan saldırıyı örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka'b Bin Eşrefler olsun sürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay ederek, kampanyalarla, birtakım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kâr kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki toplum vicdanında, nezdinde bunlar yine mahkum olacaklardır. Ve özür dilemeye davet ediyorum bu beyefendileri. Çünkü tevbe kabul edilir biliyorsunuz (gülümsüyor) ölmeden önce.”

Sözcü'de yer alan habere göre, Altıok'un örnek verdiği Ka'b Bin Eşref, Hazreti Muhammed döneminde öldürülen bir şair. Müftünün “yanına kâr kalmamış” dediği “Charlie Hebdo davası” ise Paris'te terör örgütü El Kaide'nin 9'u gazeteci, ikisi polis ve biri teknisyen 12 kişiyi öldürdüğü terör saldırısı.

katliam_cagri_metni

Tartışma yaratan sözlerin ardından ODA TV'den ise şu açıklama yapıldı:

“Devletten maaş alan müftü, ‘Ölmeden önce tevbe etsinler' diyerek OdaTV'yi terör ile tehdit ediyor. Dertlerinin din de inanç da olmadığını biliyoruz. OdaTV'nin deşifre ettiği kirli ilişkilerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Çok açık ve net söylüyoruz… OdaTV; bedeli ne olursa olsun gazetecilikten, karanlık odaklarla mücadelesinden, hür düşünceden vazgeçmeyecek. Hiçbir inanca hakaret ettirmeyeceği gibi, her fikrin özgürce tartışılacağı bir yayın olmaya devam edecek.”

TARTIŞMALI SÖZLERE TEPKİ

Siirt Müftüsü Ahmet Altınok'un bu sözlerine, muhalefet temsilcileri ve diğer pek çok kesimden de tepkiler yükseldi:

– TUNCAY ÖZKAN (CHP Genel Başkan Yardımcısı): OdaTV çalışanlarına dönük bu tehdit mutlaka cezalandırılmalıdır. OdaTV'yi hedef gösteren müftüyü kim korur ve kollar ise tehdidin arkasında onun olduğunu kabul edeceğiz.

– ÖZGÜR ÖZEL (CHP Grup Başkanvekili): AKP'nin lanetlediği Charlie Hebdo katliamıyla OdaTV'yi hedef gösteren müftü hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. AKP katliamı kınıyor mu, yoksa meczup müftüsüne sahip mi çıkıyor?

– AHMET YAVUZ (FETÖ mağduru, emekli tümgeneral): Din adamı mı, mafya mı, FETÖ'nün yeni versiyonu mu? Derhal görevden alınmalı!

– AYTUN ÇIRAY (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): İç savaş ve katliam çağrısının daniskası.

– SABAHAT AKKİRAZ (Sanatçı): OdaTV'yi hedef gösteriyor. İlk defa mı? Hayır. Son mu olacak? Hayır. Cevabı Pirimiz Pirsultan versin “Kadılar müftüler fetva yazarsa/İşte kemend, işte boynum asarsa/ İşte hançer, işte kellem keserse/ Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.” Korkuyor muyuz? Hayır.

– AHMET TATAR (Kumpas mağduru Ali Tatar'ın ağabeyi): Bu müftüyü görevden almak Diyanet'in, gereğini yapmak yargının görevidir. Bakalım savcılarımız katliam çağrısı karşısında hangi hızda hareket edecekler?

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siirt müftüsü Oda TV Charlie Hebdo El Kaide Özgür Özel

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