Müge Anlı'da olay! 18 yaşındaki kız 70 yaşındaki sözde hocaya kaçtı... Yaşlı adamın sözleri pes dedirtti: 10 yıldır erkek değilim

Gaziantep'ten gelerek '18 yaşındaki kızım Ayşenur Ataş'ı 70 yaşındaki ihtiyar kaçırdı' diyen ve Müge Anlı'ya başvuran Mehmet Ataş, ''Evimin her yerinde muska çıkıyor. Muska çıkara çıkara usandım. Bir tanesini de buraya getirdim. Evli ve 6 çocuk babası bu adam kızımı alıkoydu. Bu kişi önce benim eşimi kandırarak, annemin bana büyü yaptığını iddia etmiş ve önce 600, sonra 700 lira toplamda 10 binin üzerinde para alarak. Kendini hoca olarak tanıtıp kandırmış. Ben kızımı istiyorum. Eşim hala bu sözde hocaya inanıyor. Kızım bu adama kocam diye hitap ediyormuş. Kızım ne olur evine dön. Kızımın elinde görüntüleri varmış. Onu tehdit ediyorlar'' diyerek gözyaşı döktü.

''10 YILDIR ERKEK DEĞİLİM''

Kendisinden 52 yaş küçük genç kızı kaçırdığı ve kendini hoca olarak tanıtıp muska yazdığı iddia edilen yaşlı adam da iddialara yüzünü göstermeden canlı yayında cevap verdi. Üzerine atılı iddiaları kabul etmeyen sözde hoca, doktordan rapor aldığını söylerek ''10 yıldır erkek olmadığını ifade etti. Yaşlı adam, ''Ben kızına iyilik yaptm. Kötülüklerden kurtardım. Bana iftira atıyorlar. 1 senedir gözüm görmediği için muska yapmıyorum'' dedi. Kahraman adlı sözde hoca 'Raporu alma amacınız ne?' sorusuna ''Bana iftira atıyorlar. Bunu mahkemeye sunacağım.'' ifadelerini kullandı.

MUSKA İÇİNDEN CİPS PAKETİ ÇIKTI

Daha önce mahalle bakkalı işleten 70 yaşındaki yaşlı adamın yazdığı muskayı canlı yayına getiren Mehmet Ataş, bu muskalar evin her yerinden çıkıyor dedi. Müge Anlı da söz konusu muskanın içinden ne çıkacağını merak edip açarak, paketlenen 'muska' içinden cips paketi ve gazete kupürü çıktı.

İddiaların odağındaki sözde hoca Kahraman için canlı yayına bağlanan bir kişi, '' Bu kişi benim komşumu da dolandırarak altınlarını aldı. Ona da muska yapmıştı. Amacı kadını yanına çekmekti'' şeklinde konuştu.