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  4. Müge Anlı'da şaşkına çeviren anlar! Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti: Pazardan istediğimi alıyor, tamir yapıyor daha ne isteyeyim?

Müge Anlı'da şaşkına çeviren anlar! Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti: Pazardan istediğimi alıyor, tamir yapıyor daha ne isteyeyim?

02.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’den 11 Haziran’da kaybolan 38 yaşındaki Esra Atalay’ın ailesi, kızlarının 70 yaşında, evli ve 5 çocuk babası Cengiz Gürsar tarafından kaçırıldığı iddiasıyla gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu. Anlı’nın dakikalar içerisinde bulduğu Atalay, canlı yayına bağlanarak sözleriyle şaşkınlık yarattı. Genç kadın, “Her istediğimi yapıyor. Ben daha ne isteyeyim? Pazardan istediğimi alıyor, evde tamir yapıyor. Üzerime titriyor, bana mutluluk veriyor” dedi.

Müge Anlı'da şaşkına çeviren anlar! Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti: Pazardan istediğimi alıyor, tamir yapıyor daha ne isteyeyim?

Kocaeli’de yaşayan 38 yaşındaki Esra Atalay, 11 Haziran Pazar günü kayıplara
karıştı. Kızlarından yaklaşık 3 aydır haber alamayan Atalay ailesi, araştırmacı
gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan
Esra Atalay’ın 22 yıldır beyin tümörü tedavisi gördüğünü söyleyen aile, kızlarının
70 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Cengiz Gürsar tarafından kaçırıldığını iddia
etti. Tedavisi sebebiyle evlenmesi yasak olan Esra Atalay’ın mal varlığı sebebiyle
kaçırıldığını, zorla tutulduğunu belirten aileye güzel haber ise dakikalar içerisinde
geldi.

''HER İSTEDİĞİMİ YAPIYOR''

Müge Anlı, üç aydır kayıp olarak aranan genç kadını dakikalar içinde bularak canlı yayına bağladı. Kendi isteği ile kaçtığını söyleyen Esra Atalay, “Ailem beni bunaltmıştı. Ben onun yanında insan olduğumu anladım. Her istediğimi yapıyor. Ben daha ne isteyeyim? Pazardan istediğimi alıyor, evde tamir yapıyor. Üzerime titriyor, bana mutluluk veriyor. “ şeklinde konuştu.

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''BEN SENİ O ADAMA YAR ETMEM''

Kızlarının bulunmasına sevinemeden duydukları karşısında fenalık geçiren anne
ve baba, Esra Atalay’ın silah zoruyla tutulduğunu iddia etti. Gözyaşları içinde kızına seslenen anne Nefize Atalay, “Kızımın 70 yaşındaki adamla olmasını istemiyorum. Babası ile günlerdir uykularımızı terk ettik. Ekmeğimi yedin, seni bu yaşa ben getirdim. Ben seni o adama yar etmem” dedi.

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''ESRA BENİ KAÇIRDI''

Müge Anlı, 38 yaşındaki Esra Atalay’ı kaçırdığı iddia edilen Cengiz Gürsar’ı da bularak yayına bağladı. Evli ve 5 çocuk babası Gürsar, “Benim
Esra ile 17 senelik mazim var. Onunla ben ilgilendim. Doktorlara götürdüm. Esra’nın üzerindeki evi ben aldım. Esra beni kaçırdı. ‘Gidiyoruz’ dedi” diyerek kendisinin kaçırıldığını iddia etti.

MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ

Canlı yayında şaşkınlık yaratan sözler sonrası tepkisini dile getiren Müge Anlı,
“Kendi kızınıza evli ve 5 çocuklu adam dadansa hoşunuza gider mi? Bu kızın
hayallerini elinden aldınız. Ona bir nikah kıydıramadınız, bir davul zurnayla
düğün yapamadınız. Peki verdiklerinizin yanında kaybettirdikleriniz ne olacak?
Bunların yanıtını nasıl vereceksiniz?” dedi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sana yağı s ırasıyla hastane sırası bekleyenler ülkeminizin böyle olması dahamı hoşunuza gitti şimdi? her gün hereks birbirlerini katleder hale geldi.
Müge Anli'yı emniyet genel müdürü yapin(!)

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