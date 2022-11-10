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  4. Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Evlilikleri dövüş kulübüne dönen yaşlı adam isyan etti: "Bana cehennem azabı yaşattın, Allah da sana yaşatsın"

Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Evlilikleri dövüş kulübüne dönen yaşlı adam isyan etti: "Bana cehennem azabı yaşattın, Allah da sana yaşatsın"

10.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Remziye hanımdan şiddet gördüğü için yaklaşık 1 aydır arabada yaşayan Esat Bey'in sözleri damga vurdu. Remziye hanımın sopayla başlayan şiddetinin 20 senede kafa atmaya vardığını belirten Esat Bey, "Bana cehennem azabı yaşattın, Allah da sana yaşatsın" ifadelerini kullandı. Remziye Hanımın sözleri Müge Anlı ile stüdyoda bulunan konukları şaşırttı. Karısından şiddet gördüğü için evden kaçan Esat Bey, Müge Anlı'ya "Bizimki evlilik değil, dövüş kulübü" dedi.

Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Evlilikleri dövüş kulübüne dönen yaşlı adam isyan etti: "Bana cehennem azabı yaşattın, Allah da sana yaşatsın"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşine seslenen Remziye Hanımın çağrıları yanıt buldu. Eşinin yüzünü görmek dahi istemediğini belirten Esat Bey, Müge Anlı için canlı yayına katıldı. Evdeki altınların kaybolması üzerine yaşadığı duruma isyan eden Remziye Hanım, Esat Bey'in yalan söylediğini ifade ederken; kocası da evliliği boyunca gördüğü şiddete ilişkin konuştu.

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YAŞLI ADAM, DÖVÜŞ KULÜBÜNE DÖNEN EVLİLİĞİNİ ANLATTI

Çeyrek asrı birlikte deviren ve 1 çocukları olan Esat - Remziye çifti izleyenleri şaşırttı. Remziye Hanım'ın şiddeti üzerine evden kaçtığını iddia eden Esat Bey, yaşadığı zor süreci anlattı.

Hayat arkadaşının şiddetinden kaçıp 1 aya yakın süredir arabada kalan Esat Bey, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine konuştu.

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"BENİ 'ÖLÜYORUM' DİYE YANINA ÇAĞIRDI AMA NEREDEYSE BEN ÖLÜYORDUM"

"Eşim ağıza alınmayacak sözler söyledi. Ben çıktım gittim. Daha sonra 'Ölüyorum gel beni hastaneye götür' diye aradı. Eline bıçak, çivi aldı. Arabama hasar ve zarar verdi. Beni ölüyorum diye evine çağırmıştı. Ama neredeyse ben ölüyordum. Kendimi elinden zor kurtardım."

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"24 YIL ÇİLE ÇEKTİM"

24 yıllık evliliğinde çile çektiğini belirten Esat Bey, Remziye Hanım ile aynı evde bulunmaktan korktuğunu ifade etti.

Esat Bey yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana cehennem azabı yaşattın Alah da sana yaşatsınç Ben seni bir daha hiçbir zaman görmek istemiyorum"

MÜGE ANLI'DA GERGİN ANLAR!

Eşini görmek istemediğini belirtmesine rağmen Müge Anlı'nın isteği üzerine programa katılan Esat Bey dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"EVLİYKEN KANDIRDI BENİ!"

Remziye Hanım evli olduğu dönemde, Esat Bey'in kendisini kandırdığını belirtti. Remziye Hanım, daha sonra Esat Bey ile evlendiğini ifade etti.

"ONUN İÇİN EVLİLİĞİMİ YIKTIM"

Esat Bey için evliliğini yıktığını belirten Remziye Hanım'ın sözleri programa damga vurdu.

Esat Bey, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müge hanım ben hırsızlıkla suçlanıyorum burada. Ben bunun ne altınını ne gümüşünü aldım. Bana iftira atıyor. Annesi öldüğünde çağırdı beni, çocuğumla beraber Trabzon'a gitti. Oradan dönünce kalp krizi geçirdi. Hırsızlıkla suçlandığım için 17 gün o dükkanı açmadım. Ben eşimin suratını bile görmek istemiyorum. Allah rızası için benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Cennabı Allah beni, canımı alsın. Ben altınların nerede olduğunu bilmiyorum."

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atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

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