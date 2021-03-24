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Müge Anlı'daki Büyükşen olayı nedir? Büyükşen ailesinin katili kim?

24.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yaşanan çok esrarengiz olaylardan biri de Büyükşen olayı. Konya'da anne ve babasını öldüren maskeli caninin elinden ölü numarası yaparak kurtulduğunu anlatan genç kadın, o anları "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" sözleriyle anlattı. Müge Anlı'nın ikonikleşmiş "Senin kocanın evi yok ki!" sözleri ile gündem olan Büyükşen olayı nedir?

Müge Anlı'daki Büyükşen olayı nedir? Büyükşen ailesinin katili kim?

Müge Anlı'da 2019 senesinde, 2018'de yaşanan Büyükşen ailesinin cinayeti, aydınlatılmaya çalışıldı. Cinayet hakkında öldürülen ailenin kızı eve maskeli bir adamın girdiğini, annesi ve babasını öldürdüğünü söyledi. Genç kadın kendisinin ise ölü taklidi yaparak ölümden kurtulduğunu anlattı. Olaylar üzerine cinayet hakkındaki şüpheler Necla ve Metin Büyükşen'in oğlu ile gelininde Uğur ve Betül Büyükşen üzerinde toplandı.

MÜGE ANLI'DAKİ BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR?

Konya'da 2018 yılında önce kar maskeli bir saldırgan, çevresinde yaptıkları iyikler sebebiyle "Metin Hoca" olarak anılan Metin Büyükşen'in (55) evini bastı. Susturucu taktığı tüfeğiyle, Büyükşen ve geçen yıl kanseri yenen eşi Necla Büyükşen'i (54) öldürdü.

Olayı anlatan Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen (21) ise çaydanlığı saldırgana fırlatıp, diğer odaya kaçtı. Saldırgan da peşinden gitti. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle Büşra'nın boynuna vurarak öldürmeye çalıştı.

KATİLİN SADECE GÖZLERİNİ GÖRDÜM

Genç Büşra, katilden ölü taklidi yaparak kurtulduğunu anlattı. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını anlatırken "Katil hiç konuşmuyordu, beni yatağa fırlattıktan sonra dipçikle vurmaya başladı. Gözlerimi kapatıp bilerek tepki vermemeye başladım. Öldüğümü düşünerek odadan çıktı. Bir süre sonra pencereden tuvaletin çatısına çıkıp yaklaşık 2.5 metre yükseklikteki duvardan atladım. Bu sırada ayağım kırılmış ama farkında olmadan yardım istemek için caddeye koştum. Önüme gelen ilk arabayı durdurup yaşananları anlatarak jandarma karakoluna gittim. Katilin sadece gözlerini gördüm. Ama o gözleri ölsem de unutmam. Bu nedenle şüpheli kişiler de bana maske giydirilerek gösteriliyor." dedi.

EN FAZLA SWAP İZİ ÇİTFİN OĞLU UĞUR BÜYÜKŞEN'DEN ÇIKTI

Savcı cinayetin gerçekleştirildiği evde yaşayan herkesin swap izi raporunu istediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların ardından Uğur Büyükşen'in 12 bölgesinden pozitif swap izi çıktı. Eşi Betül Büyükşen'in ise sadece eli ve yüzünden swap çıktı. Büşra Büyükşen'in ise sadece kıyaftinde swap izi çıktı.

Bu durum da o dönemde cinayetin şüphelerinin çiftin oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen üzerine toplanmasına neden oldu.

OSMAN BÜYÜKŞEN DESTEK İSTEDİ

Hayatını kaybeden çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen (28), ailesinin kimseyle bir sorunu olmadığını söyledi. Osman Büyükşen, "Neden böyle bir olay yaşandı, cevabını bulamıyoruz. Valilik, CİMER ve Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe yazdım. Katil halen aramızda. Kardeşimin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Soruşturma için de profesyonel bir ekibin görevlendirilmeli. Çünkü katil çok profesyonel. Av tüfeğine susturucu takmış" dedi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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