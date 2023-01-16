Müge Anlı'daki Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme! Türkiye günlerce konuşmuştu

Türkiye bir süredir Müge Anlı'nın programındaki Sinan Sardoğan'ın konuşuyor. Tokat'ta evli ve 5 çocuk annesi 64 yaşındaki Arife Gökçe'den bir aydır haber alınamıyor. Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Programda, köydeki Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe de aralarında olmak üzere pek çok yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Sinan da programa katılmış ve günlerce programda tartışmalara yol açan sözler sarf etmişti. Hakkında pek çok ihbar gelen Sinan bir anda Türkiye'nin gündemine otururken kayıp Arife Gökçe ile ilgili bir sonuca ulaşılamamış ancak Sinan şüpheleri üzerine çekmişti. Program devam ederken Sinan küçük bir çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Son günlerde Sinan'ın cezaevinde intihar ettiğine dair sosyal medya paylaşımları yapılıyordu. O söylentilere açıklık getirildi. Peki, Sinan intihar mı etti? Sinan Sardoğan öldü mü? İşte detaylar...

ARİFE GÖKÇE OLAYINDA CİNAYET ŞÜPHESİ

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu.

Fikri Gökçe’nin eve geldiğinde eşini bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri arama yaptı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile bölgede çalışma yapıldı.

Arazide yürütülen arama çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalara ağırlık verdi.

SİNAN İNTİHAR MI ETTİ? SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan Sardoğan, çelişkili ifadeleri sonucu gözaltına alındı.

Bir süre sonra serbest bırakılan şahsın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. İstanbul’da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 10 gündür cezaevinde olan Sinan Sardoğan'ın intihar ettiği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise doğrulanmadı. Dolayısıyla şüpheli Sinan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği haberleri asılsız çıktı.

Kaynak: İHA



