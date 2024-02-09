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  4. Müge Anlı ile yollarını ayırmıştı... Prof. Dr. Arif Verimli 'O CHP'li' sözlerine tepki gösterdi! 'İmanın kimde olduğunu...'

Müge Anlı ile yollarını ayırmıştı... Prof. Dr. Arif Verimli 'O CHP'li' sözlerine tepki gösterdi! 'İmanın kimde olduğunu...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 12:49 | Son Güncelleme:
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14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan Uzman Psikiyatrist Arif Verimli programdan ayrılışıyla uzun süre gündem olmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Verimli, 'O CHP'li' sözlerine tepki gösterdi.

Müge Anlı ile yollarını ayırmıştı... Prof. Dr. Arif Verimli 'O CHP'li' sözlerine tepki gösterdi! 'İmanın kimde olduğunu...'

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının uzun süre ekibinde yer alan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, ekiple sorunlar yaşayarak programa veda etmişti.

Son dönemde verdiği kilolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Arif Verimli twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

KAPAK ARİF VERİMLİ

'Okuyun lütfen, ibretlik' diyerek sözlerine başlayan Verimli, başından geçen bir olayı anlattı.

ARİF VERİMLİ 3

Arif Verimli; 'Hastamın annesi bir eğitim kurumunda hizmetli.. Kurum müdürü diyor ki; "Arif Verimli'den başka doktor bulamadın mı"? Daha dini bütün bir hoca bulsaydın.. O CHP'li! Ya Müdüre hanım benim CHP'li olduğumu kim görmüş? Kime oy vermişim? İmanın kimde olduğunu kim bilir en iyi? Ücret de almıyordum tedaviden, bundan sonra siz karar verin tedavisine.. Ben bıraktım!' diyerek yaşadığı olaya tepki gösterdi.

arif verimli

Prof. Dr. Arif Verimli'nin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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