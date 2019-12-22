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Müge Boz'dan bebekli paylaşım

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Basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında evlenen ve geçen ay bebeği Vina'yı kucağına alan Müge Boz, kızıyla yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Müge Boz'dan bebekli paylaşım

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturdu. Çiftin kız bebekleri Vina, kasım ayında dünyaya geldi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, kızıyla fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İlk paylaşımında kızının yüzünü göstermeyen Boz'un "Vina" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Oyuncu, bir takipçisinin, "Yüzünü ne zaman göreceğiz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

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Boz, dün de eşi Caner Erdeniz ve kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını “Sabah rutinim” notuyla paylaştı.

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Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz, Vina ile ilk fotoğrafını geçen ay Instagram sayfasında paylaşarak şu notu düşmüştü: "İşte Vinå'mız da aramıza katılıncaaaa... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bi tanem... Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem! Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler. Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, ‘bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık’ diye düşünmesinler lütfen. (Kapıda Vinå’nın adı bile yazmıyordu o derece) Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler."

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Anahtar Kelimeler:
Müge Boz annelik

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