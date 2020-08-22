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Muğla'da 149 yıllık tablo ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 19:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde İtalyan ressam Filippo Palizzi’ye ait olduğu ileri sürülen 149 yıllık tablo ele geçirildi.

Muğla'da 149 yıllık tablo ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Milas’a il dışından bazı tarihi objelerin getirileceği ve müşteri aradıkları bilgisinin ardından tespit edilen şahıslar ile ilgili şüphelileri fiziki takibe aldı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, Milas’ta bir otele yerleşen R.A., M.Y., ve D.Y. isimli şüphelilerin kaldıkları otel odasında yapılan aramada 1871 yılında İtalyan ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan 50x70 ebatlarında tablo ele geçirildi.

DEĞERİ MİLYON DOLARLA ÖLÇÜLÜYOR

Tablonun gerçek mi yoksa imitasyon mu olduğu araştırılırken, 149 yıllık tablonun piyasa değeri milyon dolarla ölçüldüğü öğrenildi.

Yakalanan R.A., M.Y. ve D.Y isimli üç şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı. (İHA)

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