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  4. Muğla'da dehşete düşüren kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla atıp yere düştü

Muğla'da dehşete düşüren kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla atıp yere düştü

17.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü. Feci kazada 2 kişi yaralanırken kaza anları ise anbean kaydedildi.

Olay, Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki otomobil, Muzaffer Dontlu ile Sadi Pekin Caddesi Kavşağı’nda, M.Y.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı, otomobilin ise karşıdan gelen aracın ön kısmına vurma anı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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