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MUĞLA'DA DEPREM! 28 Aralık 2023 Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Marmaris 4.0 ile sallandı

28.12.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Muğla'da deprem meydana geldiği kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklama sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenirken birçok vatandaş da "28 Aralık 2023 Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 28 Aralık 2023 Perşembe günü paylaşılan son depremler listesi...

MUĞLA'DA DEPREM! 28 Aralık 2023 Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Marmaris 4.0 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Muğlada 4.0 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Birçok kişi arama motorlarında "28 Aralık 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 28 Aralık 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

MUĞLA'DA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla, Marmaris'te 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 13.40 sıralarından Muğla'da bir deprem meydana geldi. Marmaris ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği de 57.39 km olarak paylaşıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ (28 ARALIK 2023)

2023.12.28 13:40:34 36.4097 28.3625 28.9 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.28 13:20:39 37.2235 27.7958 5.7 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.12.28 12:34:05 38.2507 38.0992 5.0 -.- 4.7 4.6 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.28 12:19:19 37.1563 37.2437 0.0 -.- 1.3 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.28 12:12:28 39.6153 29.4213 0.0 -.- 1.6 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.12.28 12:10:18 38.7368 35.9318 1.2 -.- 1.7 -.- YENI SUKSUN-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2023.12.28 11:48:18 36.2680 33.7093 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.28 11:15:17 36.3558 29.7295 5.0 -.- 2.1 -.- KEMER-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.12.28 11:13:16 39.8478 32.6512 0.0 -.- 1.4 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel
2023.12.28 10:40:25 35.9133 31.8393 30.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.28 10:16:53 38.3377 38.1688 10.9 -.- 2.3 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel
2023.12.28 09:32:55 38.9425 27.6243 5.0 -.- 2.2 -.- ERDELLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.12.28 09:32:08 38.1635 35.7278 19.9 -.- 1.2 -.- SATI-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2023.12.28 09:09:01 36.1088 36.0878 6.4 -.- 1.6 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.12.28 08:44:19 38.5815 40.3087 9.8 -.- 3.0 3.0 SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.12.28 07:11:49 38.6822 39.5747 9.8 -.- 2.2 -.- CATAKBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.12.28 06:35:12 38.2600 39.4488 9.0 -.- 1.8 -.- BALCILAR-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.28 05:40:16 39.3305 43.0305 13.3 -.- 1.7 -.- YUVACIK-HAMUR (AGRI) İlksel
2023.12.28 05:05:00 35.1110 26.4563 3.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.28 04:59:51 37.3188 37.0277 4.7 -.- 1.9 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.28 04:45:03 38.8003 37.4465 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.28 04:38:47 38.3102 37.7553 6.0 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.28 04:29:49 38.0122 29.3735 5.7 -.- 1.8 -.- BAYIRALAN-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.12.28 04:02:15 39.3420 40.6382 5.0 -.- 3.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.12.28 03:35:22 40.4405 28.9228 5.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.28 03:02:02 38.7232 37.3802 6.0 -.- 1.6 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.28 02:21:48 38.2582 38.1482 1.8 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.28 02:05:56 38.3373 27.2177 9.1 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.12.28 00:59:04 38.4905 39.1272 6.3 -.- 2.1 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.28 00:01:54 37.0845 29.0457 16.3 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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