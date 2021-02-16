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Muğla'da fırtına okulun dış cephe kaplamasını uçurdu!

16.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Muğla'da fırtına okulun dış cephe kaplamasını uçurdu!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şiddetini artıran fırtına, öğle saatlerinde bir okulun dış cephe kaplamasını uçurdu. Hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli fırtınada bahçeye düşen malzemeler panik yarattı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak'taki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun dış cephe kaplaması yerinden koparak uçtu.Üniversite lojmanlarının garaj kısmındaki bahçeye düşen malzemeler paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgeyi geçici süreliğine yaya trafiğine kapatarak, güvenlik şeridi çekti.

Karşıyaka Mahallesi'nde ise devrilen bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de Muğla il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden başlayacak kuvvetli rüzgarın, zamanla kuvvetli fırtına, yer yer tam fırtına olarak saatte 90 ila 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğini duyurdu.
Duyuruda, kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AA

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