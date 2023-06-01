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Muğla'da Hasret Çakır'ı öldürmeden önce bu mesajı göndermiş: 'Gerekirse can gidecek üçünüzden biri, bunu unutma'

01.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 2 çocuk annesi Hasret Çakır, sevgilisi Murat Bozkurt tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Bozkurt'un Çakır'ın oğluna 'Gerekirse can gidecek üçünüzden biri, bunu unutma. Sonra söylemedin deme' şeklinde tehdit mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Muğla'da Hasret Çakır'ı öldürmeden önce bu mesajı göndermiş: 'Gerekirse can gidecek üçünüzden biri, bunu unutma'

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'nde pazartesi günü saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı tek katlı evinin balkonunda kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hasret Çakır, Yangı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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AV TÜFEĞİYLE YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"EVİNİN ÖNÜNDE YABANCI ARACI GÖRÜNCE ÇOK SİNİRLENDİM"

Murat Bozkurt'un savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bozkurt ifadesinde, Hasret'in kendisiyle evlenmek istediğini belirtip, "Olumlu cevap verdim. Ancak, Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne gitmek istediğimi söylüyordum. Ancak o, Yangı'da yaşamaya devam etti. İlişkimiz iki hafta önce bozuldu. 100 bin lira tutarında evin tadilatı için para istemişti. Bu parayı elden verdim. İki, üç gün kadar sonra kart borcunu ödeyeceğini söyleyerek 50 bin lira istedi. Bu kadar kart borcu olamayacağını söyledim. Bunun üzerine tartışmalarımız yoğunlaştı. Israrla yeniden farklı miktarda para talep ediyordu. Olumsuz cevap vermem üzerine artık görüşmek istemedi. Telefonlarımı engelledi. Bunun üzerine kendisine bu zamana kadar harcamış olduğum miktarları iade etmesini, bunun karşılığında ısrarcı olmayacağımı ve ilişkimizin biteceğini belirttim. Artık başka biriyle birlikte olduğunu, o kişinin daha iyi baktığını, harcamış olduğu paraları da geri vermeyeceğini belirtti. Olay yerine av tüfeği ile gitmiş olsam da anlaşmazlıklarımızı çözmek için konuşacaktım. Hasret'in evinin önünde yabancı aracı görmem üzerine çok sinirlendim. Sinirli olarak gitmiştim. Av tüfeğini ateşledikten sonra aracıma yöneldiğim sırada pişmanlık hissettim. Amacım korkutmaktı, çok pişmanım" dedi.

TEHDİT MESAJI GÖNDERMİŞ

Savcının, Hasret Çakır'ın oğlu A.A.'ya attığı 'Gerekirse can gidecek üçünüzden biri, bunu unutma. Sonra söylemedin deme' mesajını sorması üzerine Murat Bozkurt, "Mesajı kavga etmemiz sebebiyle yazmıştım. Mesaj içeriğini kabul ediyorum. Keşke evine gidip kendisiyle konuşsaydım. Olaydan sonra korkmam sebebiyle kolluk kuvvetlerine Bodrum ilçesi sınırlarında olduğumu söyledim. Kaçma amacım yoktu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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cinayet Muğla

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