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  4. Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

06.04.2024 01:05
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları Cuma Arat ile Havva Kaplan, yaşamını yitirdi, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Denizli'den Muğla istikametine doğru giden Andaç Güven yönetimindeki kamyonet, kavşaktan dönmek isteyen Cuma Arat'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

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2 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cuma Arat ile araçtaki Havva Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cuma Arat ile Havva Kaplan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cuma Arat ile Havva Kaplan'ın ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Andaç Güven ve araçtaki 2 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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