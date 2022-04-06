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  4. Muğla'da babasından kızına cinsel saldırı! İğrenç olayın cezası belli oldu

Muğla'da babasından kızına cinsel saldırı! İğrenç olayın cezası belli oldu

06.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da, kızı M.G.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Tuncay G. (56), 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.G., 11 Şubat'ta verdiği röportajında, "Ölümle tehdit edildiğim için maalesef hep sustum. Ancak 2 ay önce anneme ve ablalarıma yaşadıklarımı anlattığımda, hepsi birlik olup, bu olayın üstünü kapattılar. Normal yaşantılarına devam edip, 'düzenimiz bozulmasın' dediler. Hatta şikayet etmemem konusunda direttiler" dedi.

Muğla'da babasından kızına cinsel saldırı! İğrenç olayın cezası belli oldu

Menteşe'de yaşayan üniversite öğrencisi M.G., babası Tuncay G.’nin kendisine lise yıllarında cinsel tacizde, son yıllarda ise silahla tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek polise şikayette bulundu. Tuncay G., şikayeti üzerine 18 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Tuncay G. hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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'DÜZENİMİZ BOZULMASIN'

M.G., 11 Şubat'ta verdiği röportajında, "Ölümle tehdit edildiğim için maalesef hep sustum. Ancak 2 ay önce anneme ve ablalarıma yaşadıklarımı anlattığımda, hepsi birlik olup, bu olayın üstünü kapattılar. Normal yaşantılarına devam edip, 'düzenimiz bozulmasın' dediler. Her şeyi açıkça anlatmama rağmen herhangi bir destek göremedim. Hatta şikayet etmemem konusunda direttiler" dedi.

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26 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşması 31 Mart'ta görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Tuncay G., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar hazır bulundu. Avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Tuncay G., iftiraya uğradığını ve masum olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen 5 dakika aranın ardından kararını açıkladı. Tuncay G., hakkında, 'alt soya karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan' 14 yıl hapis cezası verdi. Suçu silahla tehdit ederek işlemesi sebebiyle bu cezasını yarı oranında artırarak 21 yıla, sanığın suçu zincirleme işlemesi nedeniyle 1/4 oranında artırarak 26 yıl 3 aya yükseltti.

M.G.'nin avukatı Alev Öztürk, "Gelinen noktada çıkan ceza tatmin edici ceza oldu. Görülen davanın sonunda mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulamadı. 1 yıllık sürecin sonunda sanığın hak ettiği cezayı alması, yaşananları ve müvekkilimin başına gelenleri yok etmiyor. Sanığın hak ettiği cezayı alması içimizi rahatlattı. Bizim içinde bir umut oldu' dedi.

(DHA)

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